指控4名法團成員誹謗　余壽寧獲賠100萬元

香港商業專業評審中心榮譽會長余壽寧於2016年入稟區院，指火炭黃竹洋街裕昌中心業主立案法團副主席王雲強，及另外3名委員早前向業主發信對余作出種種指控，余認為其內容涉誹謗他，其中一名委員其後更再向業主發信，其內容亦涉誹謗他，故要求賠償。區院早前經審訊後今日(17日)頒下判詞，裁定兩封信件均涉誹謗，余共獲賠償100萬港元，被告方亦需向余支付訟費。

原告為余壽寧，被告是裕昌中心業主立案法團當時的副主席王雲強及委員鄭日庭、劉錦麟及張祥。判詞指該兩封信的主要指控稱余擔任法團主席期間，多次令業主就大廈的多項工程支付高昂費用，又指余在法團第15屆主席選舉時，利用他時任主席的職權助選，認為其行為令到選舉不公。不過余最終退選，王雲強當選為當屆主席。

余指4名被告於2015年11月向業主的信箱投遞首封涉誹謗信件，鄭日庭則於12月再投遞第二封誹謗信。4名被告指信件的內容屬公允評論，否認有向大廈業主的信箱投訴信件。

法官指原告及其證人的證供誠實可靠，且有文件支持，以證明眾被告的指控並非屬實。相反眾被告的證供卻有不一致及矛盾之處，且沒有合理證據支持其說法。法官亦認同兩封信件的內容確涉及誹謗余，因此裁定被告敗訴，就首封信件4名被告共需賠償余50萬港元，鄭亦需就第二封信件賠償余50萬港元。