英留學生返港機票難求　政黨促港府與航空公司協調施援

新冠肺炎於全球爆發，不少外地港人留學生冀返港避疫，惟回港航班機位不足，一「票」難求。工聯會議員麥美娟連同該黨議員郭偉強及一眾幹事，今(17日)到外交部駐香港特派員公署與副特派員宋如安會面，希望公署能協助英國留學生返港。

麥表示該黨目前收到10多個求助，主要來自英國留學生，也有來自澳洲及美國。對於有家長表示難買機票，且價錢高昂，工聯會指會向港府反映，希望港府與航空公司協調班次數量，再以合理價錢將機票賣予留學生；另希望政府在港口檢疫要做更嚴謹控制，增加本地檢疫措施，有需要就強行隔離，亦要對疫情爆發國家或地區免簽證安排作重新檢討。

麥又引述宋如安指，特派員公署有關注外地疫情爆發的情況，亦注意到家長對外國無醫療設施及防疫物資感到擔憂，希望盡快接子女回港，駐英國領事館目前正了解當地疫情發展，並會盡力保護中國公民權益，包括香港留學生。公署提醒各家長若子女在英國當地遇到困難或有需要可向當地的中國領事館求助，或致電領事館24小時熱線。由於英國等地回港的航班時間太長，宋提醒各家長吩咐留學生做足防疫措施才上飛機。

宋表示，特派員公署正與內地當局協調運送口罩等物資到包括英國、歐洲等地幫助當地留學生，亦會聯絡各地中國留學生學生會分發物資。另領事館亦會與各地僑界溝通，希望當地僑胞向留學生提供幫助。此外，若有留學生有醫療需要，特派員指可打去領事館，協助聯絡當地醫療機構。