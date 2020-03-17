周四起抵港人士須坐「疫監」　外地港人力爭生效前衝港

基於新冠肺炎疫情在全球蔓延，尤其歐洲及美國等地區確診數字急升，港府今(17日)宣布對內地、澳門及台灣以外的所有國家和地區發出紅色外遊警示，周四(19日)回港的旅客要坐「疫監」14日，今有大批趕及回港的港人均表示好彩。

周小姐同友人較早前避疫到菲律賓遊玩，原本計劃明天(18日)才回港，昨晚(16日)獲悉澳門突然要封關隔離，為了個人安全，寧付萬多港元更改機票提早回港，剛落機即知道港府實新措施，感覺好彩避過要隔離。

從墨爾本回來的港人袁小姐亦形容自己十分好彩，她表示早前到墨爾本探親，抵埗後不久當地便宣布隔離措施，而今日返港後港府又宣布周四起要實施隔離措施，她批評港府一早就應執行，做事慢半拍。另一名從澳洲工作假期回港的阿俊，在乘搭飛機前特意花了200多港元購買一個防毒面具佩戴自保，他表示澳洲疫情雖然沒有香港那麼嚴重，但是當地的人很「Panic(驚恐)」，周圍都有搶購潮，「超級市場乜都俾人買晒，只剩下一欄一欄畀空貨架」。

另外，帶同3名仔女從菲律賓來香港探母親的蔡小姐表示，一行4人為謹慎起見戴上帽、口罩和面罩上機，並慶幸能在隔離實施前趕到香港；由台灣飛來香港再轉去深圳的呂先生則稱，好彩台灣來港不用隔離，如果要隔離，就會轉飛去廈門再到深圳，不用那麼麻煩。