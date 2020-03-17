政Whats噏：餐廳拒招待內地人　朱敏健稱涉種族歧視

新冠肺炎持續肆虐，有餐廳表示大多數確診個案都係從內地輸入，所以張貼告示，宣布淨係招待香港人。平等機會委員會勸該店撤回，但餐廳老闆並無理會，亦有評論員批評平機會「昧於現實、近乎虛偽」。平機會主席朱敏健今(17日)發文反駁，話絕對唔同意，仲話截至3月中，感染新冠肺炎大多數為本地居民喎。

朱敏健喺文中指出，新冠肺炎衍生不同層面嘅歧視現象，包括有餐廳表示為咗保障其他食客嘅安全，拒絕招待內地人或者講普通話嘅人。但佢質疑有關措施實質並無用途，仲話餐廳嘅做法係假設咗所有內地客人都可能染上新冠肺炎，有機會構成殘疾歧視添！佢仲話餐廳拒絕招待講普通話嘅人，而冇拒絕招待包括講英文、法文嘅人士，而大部分講普通話嘅都係華裔人士，所以亦有可能違反《種族歧視條例》。

有人認為平機會站在道德高地批評餐廳，亦有評論員指平機會「昧於現實、近乎虛偽」，朱敏健話絕對唔同意。朱話明白市民對疫情憂慮，但截至3月中，感染新冠肺炎嘅大多數係香港居民，由此可見，唔招待內地人嘅措施並非合理需要。最後，朱表示大家都係地球村嘅一分子，呼籲大家擁抱種族多元化、推動種族平等。