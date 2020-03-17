找換店疑走數涉款900萬　海關暫時吊銷兩個牌照

香港海關繼昨晚(16日)暫時吊銷一名涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的金錢服務經營者6間找換店的經營牌照後，今日再進一步暫時吊銷同一名經營者的另一個金錢服務經營牌照，並同時發現其涉嫌無牌經營另一間找換店，即先後共8間找換店涉案，兩個牌照被暫時吊銷。

繼昨晚行動後，海關調查後發現涉案經營者除於深水埗、旺角及長沙灣開設6間找換店、向顧客提供金錢服務外，亦以另一個金錢服務經營者牌照於深水埗開設一間找換店。關員今晨(17日)再向該名經營者發書面通知，暫時吊銷其另一涉事牌照，即時生效，已提醒對方必須以適當方式處理尚未完成的交易及款項。此外，調查同時發現該經營者於深水埗涉嫌無牌經營另一間找換店，海關亦正就此展開調查。

涉案經營者涉嫌違反《條例》的發牌規定，未有採取所有合理措施以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其或不再屬經營金錢服務的適當人選，海關目前正沿此方向對案件進行調查。

據了解，昨晚被暫時吊銷牌照的六家找換店分設在深水埗、長沙灣及旺角，由一對夫婦經營，因匯率較高，吸引不少人光顧，惟上周起有市民光顧匯錢後遲遲未有到帳，懷疑「走數」，前日一班苦主到找換店要求退款不果後，集體到警署報案，警方以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕姓張(39歲)女店員，案件交深水埗警區重案組跟進。

警方今日表示，經進一步調查，案件涉及共155名受害人，涉案總金額約為900萬元。而早前被捕的女職員已獲准無條件釋放。