城大暫停暑期海外交流　籲未能回港學生聯絡校方

新冠肺炎在歐美多國大爆發，繼香港理工大學和科技大學叫停海外交流活動後，城市大學今(17日)亦宣布，決定全面暫停所有本學年的暑期海外交流及活動。城大續稱，該校已與各學院/學系，以及參與學生交流計劃的同學保持聯絡，呼籲暫時決定不回港或因故未能回港的學生與校方保持聯絡。

城大表示，校方環球事務拓展處已成立緊急專責小組，與學院/學系及參與交流計劃的同學保持聯絡。拓展處已與所有正進行交流的同學聯絡，當中有部分人回覆希望在當地完成交流，亦有學生表示暫未能作出決定，拓展處會與他們保持聯絡及提供支援，而已在夥伴大學或城大完成帶學分課程的同學可申請餘下資助。

城大又稱，校園在去年社會事件中遭受嚴重破壞，教研活動受嚴重影響，大學正設法尋求各種財源全力復修設備及支付其他預算外的額外花費，補救教研缺口和交流活動被迫擱置的缺失。校方會繼續尋求方法平衡學生需要及實際情況，作出適切支援。