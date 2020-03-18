律政司有膽包庇黎智英　冇膽實話覆東方

黎智英涉及兩案均有證有據，但至今未作出起訴，東方早前去信質詢律政司，律政司回覆仍拒絕正面回應。

東方報業集團（下稱「東方」）早年獨家揭發壹傳媒黎智英於2012至2014年間多次向民主派人士及政團秘捐巨款，黎亦涉在2014年參與違法佔中，兩案均有證有據，但兩任律政司至今均沒有作出起訴。東方於上周一（9日）就兩案去信質詢律政司，律政司昨日以電郵回覆仍拒絕正面回應是否檢控黎智英。就秘捐黑金案，回覆更猶如已「結案」，稱前年聲明已交代有關決定。學者批評，秘捐黑金案證據確鑿，違法佔中案更是有相有片，律政司仍然「死撐」，答完等於無答，拒絕檢視有關案件及交代是否檢控黎智英。

律政司授權高級助理刑事檢控專員回覆，稱查詢涉及案件細節，並引述律政司《檢控守則》指，「給予理由可能有違公眾利益或並不適當」，未有回應就秘捐黑金案及違法佔中案，律政司告不告黎智英。

秘捐黑金案中，律政司司長鄭若驊上任不足1個月，廉政公署及律政司突然先後發表聲明，廉署指已就捐款一事完成刑事調查，並向律政司徵詢法律意見；律政司認為沒有足夠證據提出檢控，放生相關人士，惹全城抨擊。

律政司在回覆中卸責於廉署，指審查貪污舉報諮詢委員會同意毋須進一步調查，但執法機關因合理原因有需要時可再向律政司尋求法律意見，完成調查後將個案轉交予律政司跟進時，律政司會重新審視所提交的證據。不過，就黎智英參與違法佔中一案，律政司則完全沒有回應是否會作出檢控。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司仍然「死撐」，十分不負責任，秘捐黑金案即使廉署稱不進一步調查，律政司作為司法機構，如發現案件有疑點，應重新檢視。至於違法佔中案，發起人陳健民近日已刑滿放監，但黎智英仍未「落鑊」，案件如同「石沉大海」，「律政司好似選擇性執法咁，佔中影響公眾利益，但有相有片都唔告。」陳又指，傳媒代公眾詢問有關案件的檢控工作，是符合公眾利益，律政司理應回答檢控進度。

議員周浩鼎指，違法佔中案至今只有9男女落鑊，黎智英參與其中，甚至涉嫌策劃，律政司卻未有作檢控，亦拒絕明確交代是否提控，「律政司嘅檢控工作，好影響公眾對於香港司法制度嘅信心，應該有責任處理好案件檢控。」

黎智英涉及兩宗重大案件。2014年中，他被揭於2012至2014年間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，其中前立法會議員李卓人被踢爆先後收受黎智英捐款合共150萬港元，未有向立法會申報利益，當中50萬港元捐款更一度「袋住先」長達9個月，被揭發後才轉入工黨戶口，外界質疑李期間賺取的利息已構成直接金錢利益。

另一前立法會議員梁國雄及社民連亦被指秘密收受黎智英合共逾200萬港元捐款，其中25萬港元更直接存入梁的私人戶口，被控一項公職人員行為失當罪，法庭裁定梁罪名不成立。

另外，2014年9月爆發違法佔中，黎智英幾乎每日現身金鐘佔領區，惟包括黎在內的39名佔中搞手一直逍遙法外，未被帶上法庭，一再惹人質疑。