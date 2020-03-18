傳南華早報有員工初步確診　關閉時代廣場黃竹坑辦公室

消息指《南華早報》行政總裁在向員工發出的內部電郵中表示，《Young Post》員工中一名自由工作女記者初步確診感染新冠肺炎，為保障員工，決定作出預防措施，即時關閉時代廣場及黃竹坑South Island Place辦公室。據悉今日（18日）凌晨有時代廣場管理公司職員，為《南早》位於銅鑼灣時代廣場19樓的寫字樓電梯大堂消毒。

有關的內部電郵表示，該名女記者3月10日至13日，及3月16日，曾在銅鑼灣的辦公室工作，並曾使用19樓的休息區，在3月13日的「歡樂時光」時段也使用過公司的內部酒吧Black kite。據悉，該酒吧Black kite早前因應員工在家工作而暫停開放一段日子，上周五（13日）才重開。該名女記者隨即在「歡樂時光」時段使用酒吧設施。通告表示公司會通知曾與該女記者有密切接觸同事相關的消息。

電郵又指，《南早》位於銅鑼灣時代廣場及黃竹坑辦公室即日起關閉至周末(21日)，但也可能延長關閉安排。若有員工需要返回辦公室取物資，只能於今早8時至12時前往辦公室，最多只准在辦公室逗留10分鐘。所有香港分區的員工則繼續在家工作。