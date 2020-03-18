東方日報A1：發全球紅色旅警　不包括兩岸三地

新冠肺炎爆發以來，港府防疫措施事事被澳門政府比下去，昨日終宣布向所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示，周四（19日）凌晨起「疫監」名單再度擴大，除澳門及台灣外，所有從外地入境者，不論是否香港居民，均要接受十四日家居檢疫或入住檢疫中心。有學者批評港府的防疫工作猶豫不決，後知後覺，認為港府應倣效澳門，不准其他國家人士入境，否則可能會出現因輸入個案而引起的新一輪社區大爆發疫潮。

澳門昨起規定，除中國內地、香港、台灣外，所有返澳者須接受兩周的醫學觀察，港府昨則「照辦煮碗」，宣布向所有海外國家和地區發出紅色外遊警示。衞生署則相應擴大檢疫安排，由明日凌晨零時起，除澳門及台灣外，所有於抵港前十四日曾到所有海外國家和屬地人士，不論是否香港居民，均須接受家居強制檢疫。至於早前公布就抵港前十四日曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗，以及意大利艾米利亞——羅馬涅、倫巴第及威尼托地區人士，須入住檢疫中心的衞生檢疫措施仍然維持不變。而對所有由內地抵港人士發出的檢疫令，強制他們必須在家或其他住所接受檢疫十四天的措施亦維持不變。

政府解釋指，本港過去兩周有五十七宗的確診個案，其中五十宗、即約九成是輸入個案，相關人士在病毒潛伏期有外遊紀錄或與有外遊紀錄者接觸，認為疫情已進入另一個比較嚴峻的階段，如不採取相關措施，相信會前功盡廢，影響本港的公共衞生，並呼籲香港居民應該不要再外遊，無論是旅遊或公幹，除非真的有非常必要、急需的事情。

至於英美的留學生因避疫返港，出現一票難求及天價機票的問題，港府已聯絡國泰航空，本周起將國泰由英國倫敦和曼徹斯特返港的航班由十二班增至廿一班，在美國各地回港的航班亦由廿三班增至廿五班，而且會選用大型飛機，以接載更多港人。考慮到香港留學生在英、美買口罩有困難，政府指已安排了六萬七千個口罩，讓航空公司免費為在英美登機的乘客提供口罩。

二月八日至昨日為止，政府發出了六萬個家居檢疫令，律政司會就兩宗違反命令個案提出起訴，其他幾十宗個案，如有足夠證據，在取得口供後，亦會檢控。

行政長官林鄭月娥形容，抗疫戰將會是持久戰，大家要有心理準備，難以在短期內完全處理疫情，但日常運作不能夠完全停頓下來。對於不向內地發紅色外遊警示，她解釋，一向的做法都是適用於中國以外，所以沿用這個做法，但不等於沒有防控內地可能輸入個案。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，兩個月以來，香港的防疫工作被澳門比下去，雖然澳門地方細，相對易管理，但要政府先知先覺，做事果斷，始能做出好成績，而當地防疫成績比香港好，例如市民毋須為口罩奔馳、曾四十日沒有新增個案等。他又指，外國好多地方都已全面封關，香港也應跟隨，否則，令人擔心社區大規模爆發。

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