綠色先鋒：海洋拾荒者　淨灘保護自然

近來有不少市民會到郊外享受陽光的照拂，呼吸新鮮空氣。在山中或者海灘上，你或許見過一個默默執拾垃圾，致力保護環境的身影。她是「海洋拾荒者」Kitti，10年前不忍垃圾破壞美麗的海灘，決定擔起保護海洋的使命。她愛大自然的心感化了不少身邊朋友，一同加入淨灘行列，為環境貢獻一分力，讓海灘重拾美麗。

這一天Kitti與其他義工一行6人，來到大嶼山水口村淨灘。Kitti望住這片海，憶述起當初萌生「拾荒」的念頭。她指，最初搬到西貢時，見到美麗的海灘堆滿垃圾，因為不希望和垃圾一起生活，於是她便聯同附近居民清潔海灘。正是這股希望保護海洋的初心，令她不經不覺在這條路上堅持了10多年。

「如果可以同大眾講一句說話，我希望大家喺抗疫嘅時間除咗保護自己之外，都要記得好好保護我哋嘅環境。」Kitti表示，每星期都會抽1至2日到較偏僻的小島和海灘執拾垃圾。今次所到的泥灘布滿形形色色的垃圾，當中不乏用過的口罩、膠水樽，以及內衣褲。Kitti和另外5位參加者用了一整天時間，共收拾了27袋垃圾。由於水漲關係，眾人不能利用手推車，只能靠人手將垃圾搬離泥灘。

第二次參加淨灘活動的阿Mon，是潛水用品店東主，潛水令她和海洋結下不解之緣。Mon表示，自己早年在海灘休憩時，曾因沙灘充滿廢棄品而感到憤怒，直至最近認識了Kitti，才將保護海洋的念頭付諸行動。Mon曾在沙灘發現30年前的飲品空樽，令她反思製造過多垃圾對下一代的影響深遠，自此她在日常生活中便盡力減廢。

「淨係靠我哋唔足夠，要群眾一齊努力先得。」首次參加活動的Freddie為應屆文憑試考生，他坦言過往較常到人流多的海灘，萬料不到較偏僻的泥灘的棄置垃圾情況較他想像之中嚴重。他指個人力量有限，儘管會繼續參與淨灘活動，但長遠仍希望其他人有更強的環保意識，不再隨處亂拋垃圾。

「其實唔會話執一次、兩次就會改變到個心態。但執執吓樹上面嘅廢繩嗰陣，發現自己感受個大自然多咗！」擔任「拾荒者」逾10年，Kitti坦言在清潔大自然的過程中，慢慢令她有所改變。她慨嘆和「退役」仍有一段距離，故此，會更努力做好教育工作，望有一天能坐在灘前單純地感受海洋。

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