探射燈：社區園圃名額少　倡善用屋邨空間

綠色生活盛行，不少人有興趣參與田園種植，康樂及文化事務署自2004年起推行社區園圃計劃，選取靠近民居的地方作農圃，供參加者享受農耕樂趣。然而有關計劃名額有限，加上每季計劃只為期四個月，有地區組織希望政府能夠善用現有的屋邨閒置空間，增加計劃名額。

「個計劃每4個月就要抽一次籤，完全無考慮到啲瓜菜的種植期。」天水圍社區發展網絡總幹事鍾婉儀指社區園圃計劃的每輪期限太短，限制了種植植物的種類。她又指，有關計劃的名額過少，天水圍及元朗居民要共用一個園圃，而名額僅60個，不足以應付居民所需。

鍾續指，其實社區內仍有不少空間可以用作農圃之用，如屋邨花槽及大廈天台。她表示，組織曾在房屋署管轄的屋邨花槽內推行香草種植計劃，並取得不錯成果，利用現有空間之餘，亦拉近參加者和社區的關係。惟鍾指活動由組織自發，在擴大服務點方面遇上不少限制，希望政府能參考上述計劃，增加社區園圃計劃的名額。

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