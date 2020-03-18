探射燈：違例開墾最高囚半年　或需賠償受害人損失

非法耕種可以招致牢獄之災，有法律界人士指肇事者涉嫌干犯《土地（雜項條文）條例》，有機會被判監禁及罰款，籲市民勿以身試法。

「因呢個原因而引發嘅山泥傾瀉唔係天災，係人禍！」執業大律師陸偉雄表示，任何未獲授權人士在未批租的土地上採掘，或移走泥土、草地或石頭，即有機會干犯上述法例，最高可判罰款25萬港元及監禁6個月。陸又指涉事者除了刑事責任外，假如因挖掘引發山泥傾瀉，而導致任何人命傷亡或財產損失，亦可能要賠償受害人損失。

陸又指政府部門在執法方面不理想，他坦言不同類型的斜坡由政府不同部門管理，一旦發生事故有機會引起執法混亂。陸建議政府就斜坡管理一事上有更清晰分工，方便前線人員執法，「依家唔係條條例出現問題，而係要諗吓實際執行同管理上應該點處理。」

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