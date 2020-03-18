探射燈：非法耕種霸官地　埋山泥傾瀉危機

雨季即將來臨，山泥傾瀉一觸即發，但政府部門監管不力，多區有人佔用山坡非法耕種。火炭有斜坡被違法開墾，有達300平方呎官地樹木被砍伐；藍田公園斜坡被割據成多個種植場；深水埗嘉頓山上多個用來疏導雨水的渠管亦被種滿樹苗。區議員指曾向有關部門反映，多年來未有實質行動。

火炭一處近東鐵線路軌的斜坡遭「夷平」，有面積約300平方呎的樹遭全數剷走。儘管有斜坡上有「此為官地」告示，但遭開闢小徑，兩旁種樹；部分樹幹上有砍痕；泥土變成乾涸沙石。沙田區區議員麥梓健擔心，斜坡上非法開墾會增加山泥傾瀉風險，危及山下鐵路。「早喺2年前已經去信過地政總署同相關部門，但當局一直都無實質行動。」麥指因問題牽涉多個政府部門，交涉逾2年仍未有定案。

藍田公園旁的斜坡至少有4幅地被用作耕種，最大一幅面積逾150平方呎，種滿各類菜苗。「我隔幾日就會嚟消磨下日辰，抖吓氣囉！」一名老婦聲稱在此耕作逾20年。觀塘區區議員葉梓傑指，年多前已去信地政總署，惟當局僅表示非其管轄範圍，他只能聯同附近屋邨辦事處勸喻涉事者，惟不久即故態復萌。葉希望當局能增加部門間溝通，免造成山泥傾瀉危機。

深水埗嘉頓山上的斜坡，至少有11個防止雨水滲入斜坡的排水渠，被人用泥土填滿以作種植用途；亦有人用枯枝搭建約60平方呎的園圃；泥土亦有被剷起痕迹。深水埗區區議員冼錦豪指該處接近民居，希望當局盡快評估風險。

議員謝偉銓直斥，斜坡非法開墾情況嚴重，但執法欠理想，他認為當局應聚焦具體操作。謝指斜坡耕作會影響樹木發揮穩固泥土及吸收雨水的功能，排水渠阻塞更會令雨水無法疏導，雨季時恐引發山泥傾瀉。謝促當局亡羊補牢，盡快收復受影響山坡；及利用科技協助解決問題。

地政總署發言人指，火炭的山坡上已豎立告示牌及張貼通知，並將採取適當的土地管制行動，包括移除有關植物及考慮圍封；藍田公園斜坡涉及未批租的政府土地、私人住宅用途地段，已政府土地上張貼清場通知；該署曾於2017及2018年兩度發現深水埗嘉頓山斜坡有非法耕種情況，已執行土地管制行動。土木工程拓展署回覆，上述3處山坡未有發現有山泥傾瀉或即時危險，但就非法開墾土地已通知相關部門跟進。

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