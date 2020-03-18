網民熱話：停巴士站遭響按催促　無品司機慢駛玩車長

有司機疑不滿被車長催促，以「小學雞」手法大報復。

司機在馬路上爭拗不時發生，不過有人卻會為一時之氣，做一些幼稚行為，結果隨時害己害人。近日有停泊在巴士站私家車司機疑不滿車長響按催促，於是在巴士車頭前「慢駛抗議」兼急煞，結果被網民形容其行為「小學雞」。

有網民於Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」上載片段並貼文稱，該輛私家車停泊在屯門市中心一個巴士站，有巴士埋站後開車被阻，引發這場糾紛。貼文者稱，車長離開時，響按催促私家車駛開，但對方卻未理會，直至車長響按近一分鐘，司機才開車駛離巴士站。原以為事件告一段落，但片段顯示，私家車行駛期間一直於巴士前方慢駛，期間車尾亮起死火燈，由於前路暢通無阻，亦未見司機在路邊停車，不排除是刻意慢駛玩車長。巴士從後緩緩跟隨10秒後，車長再度響按，但對方依然愛理不理，反而一度急煞迫使巴士停車，幸未有發生意外，大約半分鐘後私家車才加速駛走。

上載影片網民批評私家車司機「冇品」、「玩嘢」，有網民指司機行為可能連累整架巴士乘客受傷，直斥對方「不負責任」，有人更加建議應該將片段交警方跟進。

網民有話說：

Kit Kit Lam：小學雞

Panman Changes：你估真係有車大晒咩

Sharon Ip：有車唔識揸可悲

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