港面臨最大規模輸入個案　林正財倡留學生到酒店檢疫

新冠肺炎於全球爆發，港府明日(19日)凌晨起將要求所有海外抵港人士，包括香港居民，均需要強制14天隔離，內地抵港人士強制檢疫安排維持不變。行政會議成員林正財今(18日)在電台節目表示，香港正面對「第三波」新冠肺炎輸入個案，第一波是湖北輸入個案，第二波是日本「鑽石公主號」郵輪，而目前面對大量留學生返港，其輸入個案將是「最大規模」。林相信未來有可能會拒絕所有外國人入境，若發現有外國人刻意到香港就醫，就會考慮推出相關措施。

他又指，多個政府部門正研究如何處理明起入境隔離人士的安排，並考慮先為高危人士進行病毒檢測，考慮到在機場即時取樣本的風險相對大，需要安排專業人士穿着全套保護衣。他指曾與專家商討，發現酒店作為檢疫中心是一個可能性，因為外國將酒店用作檢疫中心甚至隔離中心，都無出現大爆發或交叉感染。

林稱，若返港人士有初步徵狀、來自確診個案較多的城市，以及在香港的居住環境太細，都有可能被列作高危人士。他解釋，若居住環境過於擠迫，有機會感染家人，因此可考慮安排為他們先做檢測，令家人安心。他指，現時每日可以檢測約1000個樣本，相信可以增加檢測多幾百個。