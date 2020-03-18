轟強制隔離已不適合　何栢良：應禁外國人入境

新冠肺炎疫情嚴峻，港府昨日(17日)才宣布除內地、香港、台灣外，向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，至於強制隔離則要明日(19日)起才實施。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(18日)在電台節目表示，現時已有超過40個國家和地區落實拒絕非居民入境的措施，認為香港應盡早拒絕所有非香港居民入境，又批評要求全球入境人士強制隔離的措施太遲。

何形容，香港近期出現很多輸入個案，未來兩星期屬非常時期，預計大批香港留學生會在短時間內返港，建議由機場派專車接送抵港人士到酒店等地方，安排他們檢查及檢疫14天，如果酒店位置不足，亦可安排相關人士逗留1至2日，之後再讓他們家居隔離。他建議，港人一定要合力截斷社區傳播鏈，包括禁止沒有戴口罩人士乘搭公共交通工具、升降機等。至於上班人士要戴口罩、探熱、清潔雙手及不要參加餐飲聚會。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦提到，要求海外抵港人士強制隔離14天的措施，能有效減低旅客來港誘因，但若香港出現很多社區爆發個案，並且找不到病毒源頭，即代表圍堵政策無效，屆時可能要暫停香港來往外地的所有航空交通。對於不少留學生趁復活節假期由海外回港，許稱若其居所較細而同住人數較多，安排到酒店隔離是較好做法。