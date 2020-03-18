香港續為全球生活成本最高城市　新加坡大阪同列首位巴黎下跌

2020年03月18日 09:39
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    經濟學人智庫的調查顯示，香港續是全球生活成本最高的城巿。
    經濟學人智庫公布2020年《全球生活成本調查報告》最新結果,香港續為生活成本最高城巿，並列首位的還有新加坡、日本大阪，今次亦是連續第2年由3個城市並列世界第一位，不過，去年屬首位的巴黎，今年則被在排名榜上升3位的大阪所取代。
    有關調查涉及133個城市，排名榜的第4位是美國紐約，法國巴黎排第5位，瑞士蘇黎世亦並列第5位。亞洲城市在生活成本最高和最低的全球10城市排行榜均佔4個席位，除首3個城市外，日本東京排名第8位，南韓首爾排12位，澳洲悉尼亦在榜上排名17位，其次是墨爾本排名23位。不過，排名榜末的4個城市亦來自亞洲，顯示區內城市生活成本差距極嚴重。
    內地城市中，上海在榜上排名23位，深圳則排26位，北京排名49，大連與北京並列49位。台北在榜上排名58位
    經濟學人智庫風險簡介總監兼是次調查的編輯Nicholas Fitzroy表示：「過去10年來，我們發表的多份報告都顯示亞洲城市生活成本上漲，這個趨勢在2019年仍然持續……歐洲各地的相對生活成本正在下降，北美則有所上升，原因是當地貨幣、通貨膨脹和國內需求增長的趨勢與之相反。」
    表：20200年全球生活成本最貴城市
    2020年排名/城市/全球生活成本指數
    1/中國香港/102
    1/新加坡/102
    1/日本大阪/102
    4/美國紐約/100
    5/法國巴黎/99
    5/瑞士蘇黎世/99
    7/以色列特拉維夫/97
    8/美國洛杉磯/96
    8/日本東京/96
    10/瑞士日內瓦/95
    12/南韓首爾/90
    17/澳洲悉尼/82
    23/中國上海/80
    23/澳洲墨爾本/80
    26/中國深圳/79
    49/中國北京/72
    58/台北/68
    *排名按分數列出城市名稱，並列排名的話，後面城市依次向下調整