電子牛肉乾推行　行車證附QR CODE一掃即抄

俗稱「電子牛肉乾」的「電子定額罰款通知書先導計劃」已於昨日（16日）正式推行，執法人員只要用手機掃行車證上的二維碼(QR CODE)，並連接一部隨身攜帶的小型打印機，便可發出「電子牛肉乾」，較現時手寫版快捷方便。有助減少人為錯誤、消除對手寫文字的不同詮釋，以及提高整體準確性和減輕後端處理的人力資源。有關計劃分別在灣仔、將軍澳及深水埗警區率先推行，首先由交通督導員參與。

今早(18日)10時許，有交通督導員於深水埗青山道近通州西街一帶，向違例泊車車輛「炒牌」。如車輛行車證未有二維碼，執法人員可以手動在手機輸入車牌號碼後，以手機GPS定位，然後拍攝違例情況，最後以隨身攜帶小型打印機發出「電子牛肉乾」，過程快速方便。

「電子牛肉乾」內容、查詢及繳交罰款程序則沒有改變，而與傳統通知書比較，兩者只是大小和紙質有所不同。據執法人員表示，傳統的「炒牌」方法，有時因手寫車牌號碼、街名、日期、時間出錯，事後車主會提出爭拗。但以新方法「炒牌」，可利用手機Apps定位，輸入街燈號碼協助定位，加上可以影1至5張相，因有圖有真相，避少出錯機會。初步推行「電子牛肉乾」會遇上實際小困難，因印出告票後，撕出告票有時會被撕，但可以再打印，所以問題不大。