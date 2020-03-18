陳帆拒承諾為沙中線撥款封頂　稱港鐵資金10月用完

立法會工務小組委員會今早(18日)召開會議，討論提高沙田至中環線鐵路，及非鐵路建造工程餘下的預算撥款建議，合共涉款約100.64億港元，政府未有正面回應議員問及會否「封頂」一事，以規定不能無限追加撥款，會議直到結束前仍未進行表決。

議員胡志偉詢問政府，可否評估和預計為餘下工程預留的17億港元應急費用用途。議員陳志全則關注若港鐵未能在本年度取得撥款將會出現甚麼後果。運輸及房屋局局長陳帆回覆指，應急費用現時並未有確切支出項目，該17億港元將不會為額外的管理費用付出一分一毫，又指港鐵手頭上的資金到今年10月將會用完，若屆時未能取得撥款，工程將會暫停，帶來難以估計的衝擊和影響，故希望議員支持追加撥款申請。

議員陸頌雄指出，兩個項目的調整監核顧問費用合共4400萬港元，詢問為何政府不自行負責有關部分，以及不願「封頂」的原因。陳帆回應指，政府在聽取委員會意見後，認為有必要增加範圍及深度，故須透過顧問監督工程進度。對於會否封頂，他僅稱如非受到新冠肺炎疫情等不明朗因素導致工程延誤，絕不會再到立法會申請追加撥款。

路政署署長陳派明解釋申請增加費用的主因，包括替宋皇臺站工地進行額外考古工作、應對工地限制的額外措施、修訂施工計劃以滿足最新安全及技術要求等。