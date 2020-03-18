離港航機不足50班　法國旅客拒戴口罩話唔驚

新冠肺炎疫情全球大流行，港府宣布向全球各國發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，明日(19日)凌晨起由海外抵港的所有人士，不論是否香港居民均須接受14天強制檢疫。距離隔離措施實施前的最後一日，香港國際機場今日(18日)一片寂靜，機場離港及抵港的航班寥寥可數，機場僅有3個顯示牌運作，全日離港航班減至不足50班次，當中更有至少5航班被取消。

多國陸續宣布加強入境限制，不少留港人士趕在新措施實施前離港。林先生居於澳洲布里斯班，因參與朋友婚禮在1個月前來港，今日與媽媽回程返澳洲，他慶幸澳洲暫未封關，能順利如期回去，他們指返抵後會做好14天家居自我隔離，同行的林媽媽亦指已準備好雨衣、口罩及搓手液上機，希望將病毒感染風險減至最低。

法國人Louis Callies在澳洲工作，今日在香港轉機回法國，原本直飛法國的航班是明日凌晨起飛，因看錯時間提早到機場。他並不知歐洲封關消息，擔心航班會被取消，稱會聯絡購買機票的中介詢問轉機事宜。被問及為何未有戴口罩，他稱香港疫情穩定，未需要太緊張，但歐洲疫情則迅速擴散，在返回法國後會加強個人衞生。

此外，亦有不少外國留學生趕在新措施實施前返港，19歲的英國留學生劉同學今由伯明翰經荷蘭阿姆斯特丹轉機返港，他指就讀的英國學校已出現確診個案，學校停課消毒，又指現時返港機票難求，價格一度炒高至7000英鎊(約6.5萬港元)。17歲英國留學生鄭同學則批評英國防疫措施差，多人不戴口罩又沒有停課，與家人商議後認為回港較為安心，他指回港後除接受14天家居隔離，也會透過網上教學，繼續完成課程。