規劃署物色8組棕地群　料可建2萬個公屋單位

香港棕地發展爭議多年，規劃署去年年尾發布了《新界棕地使用及作業現況研究》，該署今(18日)進一步公布，物色了8組適合用作公營房屋發展的棕地群，分別位於元朗、屯門及大埔。上述棕地群共涉約36公頃的棕地，而透過與其相鄰的土地合併研究，該署建議研究的土地面積共約63公頃，粗略預計可提供逾2萬個公營房屋單位。

8組棕地群以元朗為最多，佔其中5組，包括屏山北(朗天路以東及庸園路以西)、十八鄉(朗河路以東近十八鄉交匯處)、大旗嶺(大旗嶺路以北)、沙埔(新潭路以東)、屏山南(丹桂村路以南)。其餘棕地群則分別為屯門泥圍(黃崗圍路以北)、屯門藍地北(順達街以南)、以及大埔泰亨(大窩西支路旁)。土木工程拓展署正積極籌備在今年第二季起，就上述8組棕地群陸續展開工程可行性研究，而部分棕地群的研究預計明年下半年內完成。

規劃署期望約用6年時間將「生地」變成「熟地」，即完成工程可行性研究、詳細設計、改劃、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將土地交付房屋署興建公營房屋，並爭取將部分單位落成的時間壓縮，至由工程可行性研究起計大約10年內，以增加短中期供應。

目前政府已表明意向，屬意透過收回及清理上述8個選址的土地發展公營房屋，並即將就此展開工程可行性研究，換言之有關研究範圍內的私人土地，將不符合政府即將推出的土地共享先導計劃參與資格。此外，地政總署暫時不會處理研究範圍內，私人土地業主提出的契約修訂(包括換地)申請。