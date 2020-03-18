申訴署接中成藥規管投訴　政府指正修訂條例定義

申訴專員公署早前發表2019年年報，共接獲近5000宗投訴，當中包括中成藥規管。政務司司長張建宗今早(18日)在立法會表示，當局已開始修訂《中醫藥條例》中有關中成藥的定義，稍後會向立法會衞生事務委員會提交建議。

張表示，申訴專員在年報中總結12宗主動調查及205宗全面調查個案，提出253項建議，政府則回應當中12宗主動調查及105宗全面調查個案作回應，而政府部門和有關公共機構亦已接納絕大部分建議。

他稱各部門在2018/19年度接獲超過7700宗市民，根據《公開資料守則》提出索取資料，是歷年最多，較去年度增加20%。張指出，逾94%個案獲提供全部資料，獲提供部分資料則有3%，接獲涉及索取資料的投訴方面則有87宗。他表示，政制及內地事務局會繼續製作培訓短片，讓部門參考。

對於有部門受制於第三方所訂立的協議，而未能披露相關資料，張指出會視乎實際情況考慮是否適宜修訂相關協議條款，舉例指地政總署已在新租約加入條文，容許政府不需徵求租戶同意即可披露租金。而有關冷氣機滴水問題，張表示當局己落實主動調查報告中的全部建議。