物流署口罩存貨有1000萬個　政府指各部門夠用約2個月

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩供應緊絀，由懲教署生產、供港府各部門使用的CSI口罩，早前有指被人在網上兜售及在街上交收。有議員就港府現時使用的CSI口罩數目提出質詢，財經事務及庫務局局長劉怡翔書面回覆表示，懲教署去年平均每月生產約110萬個口罩，主要供應給物流署。此外，亦有社福機構、學校等非政府組織向懲教署購買口罩，全年合共約12萬個，每個售價為1毫3仙港元；因應新冠肺炎疫情，懲教署自今年1月起，已停止承接物流署以外的訂單。

劉指，估計現時物流署的口罩存貨約有1000萬個，僅足夠港府各部門約2個多月的運作需要。署方會優先分配防疫物資予有需要人員，包括衞生署的醫護及港口衞生人員，以及維持必要公共服務的前線人員。

至於港府早前宣布，創新辦會將懲教署每月增加生產的70萬個口罩，預留分配給政府外判合約的清潔工友，預計惠及人數超過2.1萬人。他稱自2月17日起，懲教署額外生產的口罩向分發予前線清潔工友，每位工友每天在開工前均獲發1個口罩。

保安局表示，羅湖懲教所口罩工場亦逐步提升至24小時運作，並徵召逾1200名休班及退休懲教人員，提高每月口罩產量至約250萬個。