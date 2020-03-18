教育局料2200所學校受惠防疫津貼　最快本月發放

新冠肺炎疫情持續，教育局昨日(17日)指，所有提供全面正規課程的學校均可獲得該項一筆過「防疫特別津貼」，幫助學校補充防疫物資、清潔校園，以及支付其他與防疫相關的開支。當局表示，津貼額因應學校類別及規模而定，由1萬至2.5萬港元不等，預計約2200所學校受惠，涉及額外開支約4200萬港元。公營學校及其他接受政府資助的學校，預料最早本月獲發有關津貼，學校毋須提交申請，其他學校則預計最早可於4月獲發津貼。

幼稚園在疫情期間面對經營困難，教育局將為每所幼稚園提供一筆過支援津貼，涉及額外開支約1.2億港元。參加幼稚園教育計劃的學校則按類別及規模，可獲6萬至16萬港元津貼，於本月內發放，其他幼稚園則可獲8萬港元支援津貼，4月開始發放。

教育局又指，會以每所參加幼稚園教育計劃的幼稚園於今年1月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生缺課或退學而減少。

資助特殊學校的宿舍部在停課期間仍保持運作，照顧留宿學生。局方指，21間設有宿舍部的特殊學校額外獲5萬港元至15萬港元不等的一筆過額外津貼，金額按照宿舍部的核准宿額而定，涉及額外開支為225萬港元，並於本月內發放。