法援民事律師去年最高收854萬港元　金額創5年新高

現時有經濟困難的市民如有法律需要，可向法律援助署申請法援。

有經濟困難的市民如有法律需要，可向法律援助署申請法律援助，協助安排律師上庭，市民亦可選擇私人執業律師做代表。法援署資料顯示，去年民事法援案件律師最高一位收取律師費高達854萬港元，較前年最高一位的669萬港元增27%，金額是過去5年最高。負責民事法援案大律師，最高一位收取達331萬港元，金額亦較前年上升。

政務司司長張建宗書面回覆立法會議員時指，去年首3位民事法援案律師均收取逾600萬港元律師費。最高一位收取854萬港元；而第2位及第3位分別收取約660萬港元及607萬港元律師費，金額較前年增加分別11%及5%。

去年民事法援案收取最多費用的大律師，首位金額達331萬港元，第二位約265萬港元，第三位約216萬港元，數字均按年上升。

至於去年處理刑事法援案件的律師及大律師，最高三位收費都創過去5年來新高。最高收費大律師收取達376萬港元，第二位約280萬港元；第三位約272萬港元。而最高收費的律師175萬港元，第二位約161萬港元，第三位約147萬港元。

另外，法援署過去5年共處理34宗不合理地拖延處理獲委派案件的個案，當中未發現有案件遭不合理拖延，是與律師或大律師同時接辦過多案件有關。