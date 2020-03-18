石禮謙斥政府選擇性撐企業　促下調港鐵車費3成

新冠肺炎疫情肆虐香港，令本地各行各業生意大受影響。立法會大會今早(18日)就加碼支援零售業進行討論，多名議員質疑政府的「撐企業保就業」措施覆蓋範圍少，很多行業未能得到支援，又要求政府考慮加碼防疫抗疫基金，甚至推出新一輪基金，更有議員建議與港鐵研究下調車費20%至30%。

議員石禮謙批評，政府現時的支援措施不公平，有選擇性「撐企業保就業」之嫌，又說「好多行業苦況都嚟緊，工程界都無工開」，建議政府可與港鐵研究下調車資20%至30%。

提出口頭質詢的批發及零售界議員邵家輝指，反修例示威和近期疫情重創零售業，除了生意額下跌30%至70%外，僱員仍需放無薪假期和裁員，促請政府向零售商戶和食肆批出免息貸款、代繳半年至1年的強積金供款，和促使私人業主減免零售租戶半年的租金。邵又特別提到，希望政府可提高「特別・愛增值」計劃學員的每日津貼額至350港元，以望一步支援失業人士。

議員鍾國斌則希望，政府可直接加推200億港元的「抗疫基金2.0」，以援助未納入早前300億港元防疫抗疫基金的行業。鍾又批評政府「係咪一定要行業衰到貼地先肯救」。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，已聆聽各議員有關支援個人開支、交通費和中小企融資等意見，稍後將轉交相關部門跟進。他指政府在過去一年，因應反修例示威和疫情，已撥出近2000億港元款項，支援各個首當其衝的行業。據邱所知，勞工及福利局正研究提高「特別・愛增值」計劃的每月津貼額度，即由現時每月最高4000港元增至5800港元津貼額。