林卓廷「賣淫」言論被轟離譜　50人立會外示威促道歉

議員林卓廷於本月6日在立法會財務委員會發言時，曾向警務處女總警司李雅麗提問是否需要在放蛇行動「賣淫」，相關言論被指不恰當，並惹來各方批評。團體「正義聯盟」聯同「香港婦女同心協進會」今(18日)到立法會外示威，抗議林貶低及污辱女性，要求他向當事人正式道歉，並促請主席梁君彥對林相關言論作出判決。

團體約50人於立法會外舉行集會，並高呼「無恥林卓廷、立法會之醜」口號。發言人李偲嫣批評林卓廷身為公職人員，言行極不檢點。她表示，林向女警官詢問「賣淫」事宜，涉及侮辱警隊專業形象、抹黑相關警務工作，加上言論針對女性貞潔，內容意淫、欺負女性。

她續指，雖然林於會上的言論受《立法會(權力及特權)條例》所保障，但不代表可以為所欲為，又提到平機會曾發聲明指出，相關言論涉嫌違反《性別歧視條例》內有關性騷擾的條文，批評林發表相關言論並不恰當。李偲嫣認為，議員應以身作則、謹言慎行，不應帶頭冒犯女性。

團體要求林向李雅麗及全港市民公開道歉，否則不排除將行動升級，包括再次去信至平機會投訴等。此外，他們同時去信梁君彥，要求其對林的言論作出裁決，惟秘書處未有派代表接信，最終李偲嫣自行前往大樓入口將信件轉交保安，集會人士隨後和平散去。