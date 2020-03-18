屯馬線一期通車首月　政府指每天3.8萬乘客使用

屯馬線一期於上月14日通車，顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站已啟用，有議員提出口頭質詢，以了解屯馬線一期通車初期沿線各站在繁忙時段的乘客量，及對疏導交通的作用。運輸及房屋局局長陳帆回覆指，每天有3.8萬人使用新開的車站，由於疫情影響市民出行習慣，政府和港鐵會繼續觀察，指如果疫情沒有突變，政府有信心在沙中線新加撥款的預算及時間內完成工程。

受到去年反修例示威影響，不少港鐵站的設施被破壞，陳指沙中線大圍到紅磡段要到2021年年底開通，而由紅磡至金鐘段則需要2022年第一季才能開通。陳又指港鐵已加固設施，保障乘客及職員的安全。

地產及建造界議員石禮謙表示，沙中線沿線多為低收入人士，詢問政府和港鐵決定票價的準則，有沒有考慮市民的負擔能力。陳帆回應稱現時疫情蔓延，政府會與民共度時艱，現時屯馬線設有1港元車費扣減，政府亦於兩年前開始交通補貼計劃。

另外，議員陳淑莊詢問會展站的施工進度是否符合標準，陳帆稱港鐵就已建成的車站已進行檢測，政府亦要求監核顧問開始有關工作，待沙中線完工及完成審核工作後，會到立法會鐵路小組委員會交代。