教育局接171宗教師專業失當投訴　涉仇恨或詛咒言論

過去有教師被批評在社交平台發表不恰當資訊，教育局表示，社會對仇恨言論及作出挑釁行為有道德底線及共識。教育局局長楊潤雄指，自去年6月至今年1月底，局方接獲171宗有關教師可能涉及專業失當的投訴，大部分涉及仇恨或詛咒言論，但表示不同個案有獨特性，難以分類。

楊表示，接獲的投訴部分言論涉及危害學生安全及健康，即使投訴個案不具名都會嚴肅跟進，因此未有以是否匿名劃分個案，又指教育人員專業操守議會立案處理但未結束的個案為34宗，其中4宗涉及社會事件。

有議員指部分言論未有嚴重破壞社會共識，質疑教育局是否接受上訴及覆檢，又要求教育局在不披露被投訴人的個人資料情況下，公開相關個案讓公眾評論。教育界議員葉建源指楊潤雄的回應除「接獲171宗個案」之外，並無提供新資訊，斥教育局「黑箱作業」，投訴準則「唔清唔楚」，要求提高透明度。議員張國鈞則表示，教師言論失當將直接影響學童，部分學校採取「息事寧人」的措施，望教育局嚴肅跟進；議員鄺俊宇質疑如有人匿名投訴楊潤雄失德，反問楊會否跟進。

楊潤雄指，教育局以公開透明的方式處理個案，因此並無進一步的新資料可提供，又指需要保障教師權益，因此在公開透明與個人私隱之間需取得平衡。對於鄺的質疑，楊表示會反思，如議員的批評有道理，他亦會盡量改善。