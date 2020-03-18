防歐美抵港人士將病毒輸港　議員促集中隔離外國人

新冠肺炎疫情於全球大爆發，歐美等各國確診人數不斷上升，食物及衞生局局長陳肇始今早(18日)在立法會回答議員質詢時，有議員憂歐美人士湧港，致本地出現輸入性個案，有議員則建議集中將海外抵港的非港人、非內地人士送到酒店隔離。

議員柯創盛關注，近期有大量從歐美國家人士湧港的情況，擔心他們會把新冠病毒輸入本地，促請政府盡快制訂應對措施。議員田北辰則促請政府參考專家意見，集中將海外抵港的非港人、非內地人士送到酒店隔離，以避免增加本地隔離設施的負擔。對於集中隔離外國人的建議，陳肇始則表示正研究其可行性。

議員鄺俊宇提出口頭質詢，指早前接獲前線醫護人員投訴，稱他們現時被規定一天只可用一個N95口罩，即使在處理涉及接觸飛沫的工作過程中口罩被弄濕，仍不獲允許更換口罩。鄺質疑局方是否透過更改指引，保持所謂的「口罩存量充足」假象。

陳回覆稱，不否認醫管局有更改工作指引，只說「若前線(醫護)同事覺得保護衣物要更換，相信佢哋嘅上司會同意」。陳續表示，物流署自1月初進行全球採購口罩的工作，強調不經任何招標程序及要求價低者得，而目前約有逾1000萬個已採購口罩抵港，口罩庫存量粗略估計足夠部門運作使用2個月，又指會優先分配予衞生署、港口和前線人員使用。

陳又指，政府1月初已加快採購程序，醫院目前有2500萬個外科口罩、260件保護衣和120萬個N95口罩等防疫物資，並指現時每個聯網都有一名專人負責回應前線醫護的疑問。