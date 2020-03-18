不滿區內診所成新冠肺炎診所　東九龍居民提覆核

居於東九龍的女居民何淑如，不滿政府將「東九龍肺科診所」改為新冠肺炎「確診診所」，今(18日)入稟高院申請司法覆核，挑戰該決定，並要求法庭頒令推翻該決定。

申請人為何淑如，據入稟狀，何把醫院管理局主席范鴻齡列為答辯人。何於入稟狀稱政府把位於人煙稠密的「東九龍肺科診所」改為新冠肺炎「確診診所」，不理附近學校及居民反對，一意孤行，且違反大家想安居樂業的合理期望。

何今早呈交入稟狀後，在「長洲覆核王」郭卓堅等人陪同下於高院外會見傳媒。何稱政府在沒有說明用途下，把「肺科診所」改為「確診診所」，認為該診所應會接收新冠肺炎病人，但該病屬於高傳染性病毒，接收病人會連累其他沒有該病的病人甚至醫護人員。何又指政府應先諮詢該區市民意見，但她向區議員查詢後得知政府事前並無諮詢，她認為有違市民期望，漠視市民意見，故感極度遺憾。

何又稱她在診所的附近地區居住，其母亦會使用該診所覆診，「唔想活喺惶恐之中」，直指政府的決定不合理，並質疑有人涉嫌公職人員行為失當。