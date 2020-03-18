轟政府採購口罩僅供應公務員　議員怒斥：市民都係人

新冠肺炎持續肆虐，本地口罩嚴重短缺，政府全球採購口罩未見成效。有議員在立法會會議上提出質詢，要求政府交代抗疫物資存量，質疑政府未能確保防疫物品有穩定供應，又建議政府訂立口罩等抗疫物品的儲備機制。財經事務及庫務局局長劉怡翔回應指，政府目前未有考慮制定相關儲備機制。

劉怡翔指，早前已向多個政府部門查詢，總括而言政府物流服務署負責採購口罩供應政府各部門，而醫院管理局屬非政府部門，需自行採購口罩，一般而言政府不會直接向市民派發口罩。

議員陳凱欣質疑政府只保障公務員及醫護人員，指「香港市民都係人」，直斥政府未有向市民派發口罩。她促請政府參考澳門政府，與本地藥房合作向市民提供價錢合理及具質量的口罩，以及建議政府設立熱線，為有需要人士提供協助。

劉回應稱，防疫工作不限於口罩，還需要注重個人衞生、社區隔離、人與人接觸等多方面因素及渠道。一般情況下政府有約1000萬個口罩存量，每月消耗約110萬個，存量足夠支援政府半年。因應疫情發展，口罩用量倍增，物流署已向超過600個口罩供應商採購，截至目前為止已送達逾1000萬個口罩。

劉續指，政府已向包括安老院舍等有需要人士派發逾100萬個口罩、對英美留學生經航空公司送達6.7萬個口罩，又從抗疫防疫基金撥款8億港元予可重用口罩相關方案及建立本地口罩生產線等。此外，他表示政府口罩庫存是流水帳，實際訂購數目比較敏感，政府不便透露。

議員林卓廷指，政府設立的對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃(應變計劃)並無考慮市民需要，形容為「以不變應萬變機制」，質疑政府忘記多名市民在2003年沙士時期喪命。對於劉指政府每月口罩使用量為110萬個，林斥政府提供的數據「侮辱市民智慧」，稱有常識的人都明白一旦疫情爆發，口罩的使用量將大幅上升5至10倍，其後又追問劉有否考慮成立儲備機制，劉回應指「目前冇呢個考慮」。