疑妻紅杏出牆趁換衫時淋通渠水　裝修工囚8年

年近六旬的裝修男工懷疑妻子紅杏出牆，前年10月在家中趁妻子入睡房更衣時，向她淋潑通渠水，事後他一度企圖跳橋自殺，最終冷靜下來決定向警方自首。案中被告劉慶球上周五(13日)承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕液體罪名，案件今日(18日)在高院判刑，劉被判監禁8年。

法官判刑時引述女事主的創傷報告，透露她在事發後飽受極度身體痛楚及心理壓力，偶爾會發燒，出院後2、3個月仍需靠止痛藥及安眠藥助眠，她起初不敢留在家中，只敢「瞓廳」，後來即使可在睡房睡覺，也要家人陪伴及打開房門睡覺，對事發經過的記憶亦出現反覆閃回(flashback)。

報告又透露，事主事後患上驚恐症及創傷後遺症，某次在公園以為遭人用氣槍射擊，在公園突然哭起來，以往性格開朗健談的她，現在不敢望到鏡中自己的容貌，也不敢與人有眼神接觸，她找工作也有困難，臨床心理學家相信她的復康之路相當漫長。

法官認為，被告預先將通渠水由廚房放到床尾，對事主施以突襲，是蓄意對她造成恐怖且嚴重的傷害，事主受襲後苦叫求救，但他無動於衷，沒嘗試替事主沖水，也沒替她急召支援。

雖然事主為被告寫求情信，但法官認為事主只為子女着想，並乃念被告對家庭的貢獻，而非出於原諒被告，報告顯示事主現時對被告仍感到嬲怒，因此法庭不會視被告擁有良好品格而給他額外減刑，最大的求情因素是他及時認罪和過往無案底，以判監12年為量刑起點，考慮他認罪給予三分一刑期扣減，最終判他監禁8年。