斥政府拒絕全面封關 議員憂家居隔離致更多人中招

政府昨宣布向所有海外國家發出紅色外遊警示，不少人趕在「疫監」實施前返港。(胡家豪攝)

香港新冠肺炎輸入確診個案近日不斷上升。本身是醫生的議員郭家麒今日(18日)表示，政府昨(17日)向所有海外國家發出紅色外遊警示並不能夠遏止疫情，建議當局立即提供渠道，讓全部從外地抵港人士盡快接受測試，他認為若當局繼續容許家居隔離，只會造成更多人「中招」。

對於世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎已在全球大流行，大部分歐美已採取封關措施，郭批評政府昨以香港為國際航空樞紐為由，堅拒全面封關是不負責任，認為政府必須盡快回應會否封關，禁止旅客入境一事。

他提到，現時有逾7萬間空置酒店房間，建議政府可作臨時檢疫用途，促請當局盡早聯絡有關酒店並向其提供援助，例如責成衞生防護中心為酒店提供足夠防護物資，讓酒店前線員工有足夠保護，慎防大規模爆發。

郭又反駁衞生防護中心傳染病處主任張竹君所指，外國留學生可在家隔離、家人暫住酒店的說法，認為每個家庭情況不同，未必能進行有關檢疫措施。