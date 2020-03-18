議員批虛報健康成漏洞　陳肇始齋講會嚴肅處理

新冠肺炎疫情全球蔓延，大量留學生近日自海外返港，政府昨(17日)宣布明日(19日)凌晨零時開始，所有外來人士入境需接受14天強制檢疫。有議員預料會有第3波疫情襲港，又擔心有患者在入境時提供虛假資料，惟食物及衞生局局長陳肇始只稱會嚴肅處理，未有表明有何具體措施堵塞漏洞。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府駐海外辦事處會聯絡當地留學生，並會在返港航班上播放有關家居檢疫需知的短片，亦會在機上派發健康申報表格。陳稱，政府將會擴大病毒測試，希望能及早找出確診個案。

醫學界議員陳沛然表示，隨着大量海外留學生回港，預料3月將會有第3波的疫情來襲。他指有患者提供虛假資料，質詢政府如何堵塞漏洞。陳回應時稱，政府對處理提供假資料的旅客態度非常嚴肅，並重申政府檢疫工作並非只依賴健康申報表。

陳又表示，由於香港與內地聯繫密切，全面封關並不可行，會進行風險評估。陳指政府會因應疫情發展進行風險評估，並呼籲市民調整行程，如無必要不要外遊。

對於陸續有國家禁止航班往來香港或禁止香港居民入境，陳稱政府已經與當地民航局通訊跟進，希望能減低對本地航空業的影響，政府亦邀請各國領事參加簡介會，希望各國不要採取對港全面封關。