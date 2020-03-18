錯誤儲存食材或孳生細菌　雞蛋放雪櫃前不應清洗

新冠肺炎疫情兇猛，不少市民儲糧抗疫。有營養師表示，市民為節省口罩，一個星期或只落街買1至2次買餸，一次更會大量購入，惟某些食材用不當方法放置，會影響其營養，甚至有食物衞生問題，建議市民就不同類型食材應採取不同的儲藏方法，延長食物保鮮期。

葵青地區康健中心營養師張佩斯表示，若以不當方法儲存食材，有機會令細菌加速孳生，例如事先清洗雞蛋再放入雪櫃蛋格，或會洗走蛋殼表面的有機物質，再加上蛋格一般設在雪櫃門，容易入細菌，建議不要預先清洗亦不要放蛋格。張稱肉類及麵包可用密實袋封實並盡量真空放入冰格，肉類約可放1個月，麵包則放1星期左右。

至於蔬菜類，張建議可用廚房紙巾抹乾蔬菜表面水分，再置入密實袋真空處理，放入雪櫃保鮮格，但包芯菜及西蘭花等則需用紙巾沾水包住根部，再放入密實袋，確保有水分提供，而番茄則只能用普通透氣保鮮袋包住放入雪櫃。她又稱洋葱、薯仔及南瓜等根莖類食材只需室溫保存。

中心職業治療師吳穎思則稱，專家呼籲如廁後應蓋上廁所板沖廁，建議一些食肆及商場可在公用廁所板上裝上小勾，讓市民盡量減少觸碰廁所板。她同時建議在長者家中的廁所安裝吸盤式扶手，並改裝膠樽作「懶人倒水器」，方便長者在不勞損腰骨情況下在U型渠注水。

該中心因應疫情已於1月29日改為提供有限度服務，中心高級護理統籌主任林賽卿表示，中心熱線仍然運作，護士、社工、職業治療師、營養師及藥劑師繼續提供跨專業服務，如拍片教導市民防疫措施等。中心稱，有不少近日復工市民因擔心染疫，紛紛致電熱線，經社工支援後情緒漸漸平伏。