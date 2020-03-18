鼠患嚴重食環署工作成效被質疑　今年初測試熱能探測攝錄

本港不少地點鼠患嚴重，食物環境衛生署防治鼠患效率一直受到關注。食物及衛生局局長陳肇始回覆議員提問時指，去年食環署捕獲活鼠、堵塞鼠洞及毒死鼠的數目較2018年增加約9%至44%不等，正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度等，該署已於今年初進一步在九龍城區進行實地測試。

議員吳永嘉引述食環署年報指，該署過去11年每年滅鼠數目介乎萬多至4萬多隻，而每年防治鼠患平均開支為1.5億港元，即滅殺每隻老鼠平均成本逾4000港元，詢問政府有何新措施提高成效。

陳回覆指，防治鼠患每年開支平均約1.5億港元，除了捕捉及毒殺老鼠之外，亦包括巡查鼠患黑點、進行執法工作、為不同部門或機構提供技術支援進行宣傳及教育工作等，因此不能單以開支除以捕獲及毒殺的老鼠數目，屬以偏概全。

她又強調防治工作有成效，指該署去年捕獲活鼠數目達23,727隻，較前年的16,504隻增加約44%；堵塞鼠洞數目亦由前年的9129個，增加42%至12,963個；而毒死鼠的數目亦由前年的27,874隻，增加8.6%至去年的30,259隻；上年投訴宗數亦較前年下跌了2.9%。