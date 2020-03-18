恒指一度冧1096點　收市報22,291點跌971點

美股期貨再跌停，加上市傳大型金融機構要求英國停市兩周，觸發市場恐慌情緒。港股今早(18日)升過百點後走勢逆轉，恒生指數午後愈跌愈深，一度大冧近1096點，見22,167點的逾3年低位；收市報22,291點，跌971點或4.18%。國企指數插穿9000點關，收報8800點，跌415點或4.51%。主板全日成交1660億港元。

有交易員坦言，擔心一旦全球停市，到時「想沽無得沽」，決定及早沽貨套現。而美股期貨屢觸及熔斷，亦加重港股沽壓。

「ATM」三大科網股被拋售，收市後公布業績的騰訊跌4.5%，收報334元；阿里巴巴創新低，收報173元，跌5.5%；美團點評瀉8%，收報75.5元。

信誠證券聯席董事張智威指出，環球股市持續波動，雖然現時仍未確認幾時見底，參考支持可睇2016年12月低位21,500點水平。不過，可以肯定的是，港股估值相當吸引，恒指目前預期市盈率只有9.3倍，預期周息率過4厘以上，市帳率更落到去1倍樓下，可見好多股份出現大折讓。另外，中國及東南亞地區疫情已逐步受控，歐美現時才開始大爆發，美股近日日跌幅明顯，但港股唔係好「跟跌」，走勢相對穩陣，但由於現時大市仍未喘穩，維持分段吸納優質股的策略。