同珍第三代老闆就父親遺產管理事項　向法庭尋求指示

本地醬料調味品品牌「同珍」的第三代掌舵人王賜豪，昨日(17日)以其已故父親王仲銘的遺囑執行人身份，向高院原訟庭提出民事申請，就管理遺產問題向法庭尋求指示。王賜豪提及的問題包括，如何處理王仲銘生前所欠的7000多萬港元欠債，出售房產的方式，以及是否繼續就家族成員佔用房產的追租訴訟等。

本案之原告人為王仲銘的兒子兼遺囑執行人王賜豪，被告則包括王仲銘的遺孀張少鳳、其已故兒子王達倫的個人代表、其女兒王靄倫及王曼霞、及其孫兒王大為。原告人在其原訴傳票表示，他在2016至2017年間曾代王仲銘遺產提出4宗高院民事訴訟，就王大為及不同人士在王仲銘於2010年去世後佔用一幢位於九龍仔秀竹園道、屬遺產所有物業不同樓層，向有關人士追討租金損失。高院去年頒令，將4宗訴訟合併處理。原告現請求法庭作出指示，決定是否應當繼續有關訴訟。原告亦要求不論訴訟是否繼續，都請法庭頒令有關訴訟費用應由遺產支付。

除此之外原告亦指出，王仲銘生前欠下7間公司債務，金額由1萬多至5700多萬港元，總額則達7564萬港元。原告請求法庭指示，是否從遺產清還這些欠債，以及應否出售遺產中的股票以償債。最後原告表示，遺產名下有8項土地或房產，原告建議可准許他聘請地產代理和律師公開放售，而遺產受益人亦有權購買。原告現亦請求法庭為此作出指示。