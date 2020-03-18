政府申2158億元公共開支　議員圖阻特首辦及警務處撥款

政府每年會根據《公共財政條例》向立法會申請臨時撥款，財經事務及庫務局局長劉怡翔今午(18日)在立法會上提出一筆2158億港元的臨時撥款決議案，用作支付在下月1日開始的財政年度、財政預算案撥款尚未批出前的公共開支。有議員在會上批評政府在應對新冠肺炎疫情方面措施落後，並指市民對政府和警隊失去信任，提出要求刪除特首辦公室及警務處臨時撥款的修正案。

有份提出修正案的議員胡志偉表示，市民對政府的管治、對警隊信任均給予零分，如政府重視民情，不應將特首辦公室和警隊的開支綑綁式審議。他批評政府只懂鑽制度的空子，從近年的財政預算案可見政府的財政管理開始崩壞，只以鬼祟方式剝奪立法會審議功能。

另一提出修正案的議員尹兆堅表示，自去年6月以來，警隊的表現令全港市民失望，但仍要求大幅申請開支，因此提出削減警隊的臨時撥款開支以示抗議。另有提出修正案議員提到近日新冠肺炎疫情，批評政府的防疫措施比澳門慢，質疑是否仍需以公帑支持破壞香港的政府部門。

民主派議員表明支持修正案，但建制派議員則認為有迫切性和實質需要通過臨時撥款，更批有人用盡方法拖垮年輕人的未來。其中經民聯盧偉國指，本地過去半年「屋漏兼逢連夜雨」，面對極端示威衝擊和新冠肺炎疫情，令勞工市場急劇惡化，中小企正陷於水深火熱中。他又指公共服務無法突然停止，若撥款無法通過會影響醫療衞生。

劉怡翔在會上指，2158億港元的臨時撥款包括有62億港元給予醫院管理局資助、向資助大學發放17億港元的補助金、向職業訓練局發放8億港元的資助金等等。劉又指，臨時撥款預計可應付政府兩個月的開支，如建議未能通過，政府的持續運作將受立威脅。