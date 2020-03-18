停學影響學習進度　68.6%受訪家長願取消暑假補課

新冠肺炎疫情持續蔓延，停課學生在家中多日，香港家庭教育學院於上月27日至本月10日進行「肺炎疫情停課期間親子關係的影響」問卷調查，以電話形式訪問515名中小幼學生的家長，調查結果顯示，68.6%受訪者同意應取消暑假，讓學生追回進度，表示非常同意的更佔整體43.7%；另有46.4%受訪者指於停課期間沒有額外促進子女的學習。

在親子運動時間方面，有41.9%家長每天用1小時以內與子女做運動，而有23.9%家長是沒有花時間與子女運動。調查結果顯示，54.5%家長同意親子關係有改善，當中外出工作的家長佔32%，亦有46.2%家長表示每天花2小時與子女玩樂，惟有66.2%家長認為子女停課帶來困擾。

調查機構認為見面時間增加可能是親子關係改善的原因，家長可與子女一起玩桌上遊戲、種植及做手工等提升相處質素，透過合力完成的事，縱使疫情過去仍可保持良好關係。該機構又指，網上教學無法取代社交生活，故停課最影響學生社交生活，又認為取消暑期用以補課亦無法追回正常上課日數；另指疫情期間在家工作的家長比在辦公室工作更辛苦，更可能需要工作至晚上11點，有家庭的外傭因疫情無法回港，令家長壓力更重。