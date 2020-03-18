鍾南山指不排除痊愈患者再中招　集體免疫不可行

新冠肺炎疫情延燒全球。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山周三（18日）出席廣東廣州市舉行的疫情防控新聞通氣會，他在會上指出，新冠病毒的傳染性高於沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS），另沒有證據表明患者痊愈後不會再受感染，故集體免疫方式並不可行。他又表示，17年前的沙士是一宗偶然的事件，因沒有太多研究，導致當局準備不足應對此次疫情爆發。

鍾南山指出，本世紀已發生3次冠狀病毒事件，分別是2003年的沙士、2015年的中東呼吸綜合症和新冠病毒。後者的平均傳播系數高於及前兩者病毒；而就3種病毒比較，沙士的致死率為10%、中東呼吸綜合症為30%，而新冠病毒就目前數據大概推測，死亡率在3%左右。

鍾南山認為，目前生產有效的疫苗需要國際間的合作，決不能靠所謂「集體免疫」來解決問題；另對於美國傳出9月就有疫苗可用在人身上，鍾南山表示，中國在疫苗發展的進度亦非常快，絕不會比美國差，估計雙方屆時研發出疫苗的時間不會相差太多。

鍾南山強調，境外輸入病例的傳染風險較強，呼籲有關部門對從高危國家的入境者，切實進行檢查，不應只看徵狀判斷。他又表示，雖然疫情發生在武漢，但沒有證據表明源頭就在武漢，指答案會經分子生物學、病毒進化的研究而得知，現時隨便下結論，是不負責任的行為。

鍾南山續指，通過觀察會發現疫情爆發帶來的許多問題，其中包括中國、意大利等國家會出現病房、醫護人員、醫療資源不足等問題；而新冠病毒主要通過呼吸道傳播，但傳染途徑則不僅限於呼吸道，目前依然沒有藥物能有效針對病毒治療。他又指出，新冠肺炎一旦發展到危重症，治療會變得非常困難，這也是中國與外國有逾7000人病亡的原因。