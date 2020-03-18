國泰要求員工提早清年假　空服員擔心裁員

航空業因全球多個國家及地區實施封關而重創，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空疑醞釀裁員！國泰早前已要求員工放取3星期無薪假，近月再向員工發信，要求機師及機艙服務員要在下月中至5月底前，放清今年年假，有國泰空服員擔心國泰會開始裁員。

國泰向員工發信的內容提到，有鑑於現時只營運少許航班，出現人手過剩，下月或以後人手過剩的情況將更嚴峻，國泰有必要考慮其他措施，減低因航班減少而造成的影響，因而計劃要求員工放取年假。國泰強調，公司有權根據需要取消和管理假期，現正分配員工今年下半年的年假，並要求員工提前在4月15日至5月31日放假，國泰將在本月24日起陸續通知員工的放假安排。

國泰全年業績顯示，集團純利按年減少27.9%至16.91億港元，國泰航空及國泰港龍航空於去年下半年錄得應佔虧損4.34億港元，而2019年上半年及2018年下半年則分別錄得應佔溢利6.75億港元及12.53億港元。國泰預計，今年上半年財政上將面對極大的挑戰，新冠肺炎疫情帶來重大的負面影響，令情況雪上加霜，又明言未有集資及裁員計劃。

為節省開支，國泰上月已要求員工本月起至6月內放取3星期無薪假，有80%員工申請，而本月更宣布決定關閉駐加拿大溫哥華機艙服務員外站，該站全數近150名員工恐遭解僱。