深圳增2境外輸入病例　英國男子經香港入境內地

內地以至香港及澳門，連日來出現多宗新冠肺炎輸入確診個案。深圳市衞健委周三（18日）通報，當地周二（17日）新增2宗新冠肺炎的境外輸入確診病例，2名患者均為在深圳工作的外籍人士，分別從英國、荷蘭返回中國，入境後被確診。深圳目前境外輸入病例已累計達8宗。

通報指出，其中一名患者為23歲的英國籍男性，在深圳市寶安區居住。他在上周六（14日）由倫敦希斯路機場乘坐漢莎航空LH915航班前往德國後，在法蘭克福機場轉乘漢莎航空LH796航班到香港，並自述機上同排有1名法國籍乘客有咳嗽症狀，後來自己亦出現乏力等情況。

該患者在周日（15日）下午3時許抵達香港，並乘坐的士至深圳灣口岸入境內地，惟檢測時出現發燒徵狀；經採集患者咽拭子、鼻拭子及血液樣本後，周二下午確診。

另一名患者為29歲荷蘭籍男子，在深圳市羅湖區居住；他在上周六乘坐荷蘭航空KL875航班前往泰國曼谷，再轉乘南方航空CZ8324航班前往深圳。患者在周日抵達深圳機場並入境時被採樣檢測，並後回家接受居家隔離。至翌日晚上，檢測結果為新冠病毒核酸陽性。