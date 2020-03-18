政Whats噏：黃國寸羅致光講嘢一舊舊　誤導打工仔

政府統計處昨日(17日)公布最新失業情況，舊年12月至今年2月經季節性調整失業率上升至3.7%嘅高位，創9年新高。勞工及福利局局長羅致光其後就評論話，勞動人口嘅跌幅都同時擴大，顯示部分人士喺失去工作時選擇離開勞動市場喎，搞到班工友𢱑晒頭，工聯會就喺Facebook(Fb)貼文同圖，寸羅致光IQ(智商)高，但完全唔明佢嘅邏輯，仲話離開勞動市場，咪即係失業囉！工聯會理事長黃國暗寸羅講嘢一舊舊，誤導打工仔。

疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾、削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化。根據政府統計處公布，最新失業率為3.7%，創9年新高，失業大軍較上期急增超過1萬人，達13.4萬多人，就業不足率亦上升0.3個百分點，至1.5%嘅5年高位。至於總就業人數嘅按年跌幅則擴大至2.5%，係亞洲金融風暴以來最大嘅跌幅，即係話失業大軍已經湧現。

點知羅致光就話勞動人口跌幅擴大，係因為有人失去工作時，選擇離開勞動市場。此話一出，工聯會就喺Fb貼文，話一班工友對局長嘅邏輯表示不解，認為失業即係「手停口停」嘅意思，又話有邊個想離開勞動市場㗎！鬧爆羅致光IQ高達160，大家完全讀唔懂佢腦袋喎。貼文仲提及工聯會成立嘅緊急失業慰問金早前開始接受申請，去申請嘅工友都表明最希望可以盡快搵到工作，養活自己咁話。即係唔想離開職場喇！

工友唔明羅致光噏乜，但係黃國就話明白工友嘅疑問，仲話政府官員應該用啲一般打工仔明嘅說話講嘢，唔好用啲學術詞語複雜化，失去工作而退出勞動市場，咁都係失業啦，想要同市民有良好溝通，就要用「一般字」啦，暗寸羅致光講嘢一舊舊，喺度誤導打工仔。

反修例風波持續逾9個月仍未平息，再加上新冠肺炎疫情肆虐，重創香港經濟，雖則政府推出300億港元嘅防疫抗疫基金，紓緩各行業嘅困境，但係都止唔到血，失業率只會繼續颷升，正如工聯會都提醒政府要正視嚴重嘅失業問題，積極同盡早提出解決辦法，紓解失業大軍嘅困境，唔好搞咁多語言偽術喇！