零售書業受衝擊難經營　大眾書局全線分店明結業

早前被入稟追討租金的大型連鎖書店大眾書局，明天(19日)全線結業消息。據悉，有員工接獲管理層電話通知，明天會向員工派發解僱信，公司會及作出遣散安排，預料數百名員工受影響。大眾書局網站及Facebook專頁已關閉，亦有區議員接獲員工求助。

大眾書局黃埔花園分店本月10日遭一間投資公司入稟追今年2月起的租金、冷氣費及管理費等約47萬多港元，業主要求大眾書局即時清還欠款、支付今年2月之後的管理費及要求收回舖位。

新加坡大眾控股有限公司公布結業消息，指服務香港超過40年的大眾書局，受零售巿道持續低迷影響，旗下16間書店由明日起全線結業，受影響員工將根據香港勞工法例遣散。該公司形容結業「是一個非常艱難的決定」，又指過去10年零售書業在香港一直面對市場結構性的挑戰，在最近12個月持續惡化，導致零售收入嚴重萎縮，但租金及其他成本仍然高昂，「在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業」，並將繼續教育出版及電子教學等業務。

大眾書局網站顯示現正維修，會盡快將網站回覆正常，並對用戶造成不便致歉；其Fb專頁亦已關閉，顯示很抱歉，目前無法查看此內容。東網未能向大眾控股求證事件。