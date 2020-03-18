防疫基金資助食物業及小販　食環批近萬宗申請

新冠肺炎重創食物業及持牌小販生計，政府早前推出的「防疫抗疫基金」中，分別設立食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，提供財政支援。食物環境衞生署表示，開始接受申請首兩個星期，食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃分別接獲24,013宗及4751宗申請，已批准當中7337宗及2536宗申請，渉及資助金額超過10.4億港元，署方會盡快處理其後的申請。

食環署指出，兩項資助計劃由本月5日起接受申請，至5月4日截止，首批獲批的申請人於上周三(11日)起已陸續收到政府資助。食環署目標是在接獲合資格的資助申請後約兩個星期完成審批，批核後資助款額會以劃線支票寄往申請人在食環署已登記的通訊地址。

食物業界別資助計劃向8類食物業持牌人提供財政援助，普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人可獲一次性20萬港元資助，小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店、燒味及鹵味店的持牌人則可獲一次性8萬港元資助。持牌小販資助計劃會向每位持牌小販提供一次性5000港元資助，牌照須在資助申請獲批時仍然有效，計劃並不適用於「2019年重新編配空置固定小販攤位並簽發新牌照」計劃下獲新發牌照的人士。