增發教車師傅牌程序不公平　工會促開放所有新牌予公眾申請

運輸署擬增發私家車及輕型貨車的私人教車師傅牌照，但分配新牌安排惹起爭議。有關注團體今日(18日)發起汽車遊行，不滿政府預留部分新牌予現時持有其餘車種的教車師傅牌的人士申請，質疑違反公平競爭。團體要求運輸署維持過往發牌分配安排，將所有新牌開放予公眾申請。

貨櫃運輸業職工總會今在西環發起汽車遊行，召集約200輛汽車由水街出發，經中上環到達位於金鐘的政府總部，並向運輸及房屋局遞交請願信。

該會指，運輸署正考慮增發教導私家車及輕型貨車的私人教車師傅牌照，若按照以往分配安排，所有新牌都接受公眾申請，但運輸署擬改變分配安排，將當中約20%新牌預留給除私家車及輕型貨車外，其他車種的私人教車師傅牌照持有人申請。該會質疑，此舉會令供公眾人士申報的新牌數目減少，有違公平競爭。

該會又指，運輸署打算要求教車師傅牌照持有人，每3年完成並通過復修課程才可獲續牌，形容此舉十分擾民，因為現時整個教車行業並沒有太大問題。該會促請政府維持原有分配新牌安排，並取消復修課程要求。