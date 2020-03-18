政府刊憲訂立規例實施強制檢疫　為期3個月

政府昨日(17日)宣布對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，並於明日(19日)凌晨零時起，要求有關入境人士接受家居強制檢疫。政府今日(18日)刊登憲報，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》，強制從中國以外的所有地區的抵港人士進行檢疫，規例將於明日零時零分生效，為期3個月。

政府表示，根據該項規例，所有在到港當日之前的14日期間，曾在憲報公告指明的外地國家/屬地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫。有關人士在檢疫期內，將於獲授權人員指派的地點，或在發出檢疫令時所選定的地點，接受檢疫。

政府稱，參考《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，政務司司長可按規例豁免部分符合以下條件的人士接受強制檢疫，包括供應香港正常運作日常生活的物品或服務的人士、對政府事務運作屬必要的人員、對保障在香港的人的安全或健康或處理公共衞生緊急事態屬必要的人士，或符合香港的公眾利益的極其特殊情況的個案。違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。