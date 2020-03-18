缺德外籍男揩口水落扶手　公然播毒嚇怕市民

新冠肺炎肆虐全球，正當人人自危及加強衞生之際，疑有缺德之徒將其口水揩到港鐵列車扶手之上，鬧出「播毒」疑雲。今日(18日)有一段片長約40秒的短片於網上瘋傳，片中有1名戴口罩的外籍人士乘搭港鐵期間拉下口罩，多次以手指沾口水再向扶手擦拭，行為引人側目。港鐵表示對事件予以強烈譴責，並已就事件報警。

上述短片顯示一列由銅鑼灣開往天后方向的列車上，有1名身穿黑色背心外套的外籍男子站於車門附近，該男子首先將手放於口罩之上，四處張望後伸手至其下巴位置搔癢，其後他將口罩拉下，露出鼻孔，更將右手手指放入口內沾上口水，繼而直接將手指重複向車門附近的扶手擦拭，最後若無其事地將口罩戴好。而該男子旁邊有一名本地女士坐在座位，惟她全程低頭玩手機，似乎對此事毫不知情。

港鐵表示對於此等妄顧公共衞生的行為，予以強烈譴責，並指已就此事報警。港鐵呼籲乘客顧己及人，注意自己個人衞生的同時，亦應顧及他人，不要做出有可能傳播病毒的行為。

「廿三萬監察」發言人王國興批評片中涉事外籍人士毫無公德心，對其行為予以譴責。他提醒市民注意公共交通工具和公眾地方的公共衞生安全，保護好自己。